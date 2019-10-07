Ибраимов Калымжан Уалханович

Родился в 1965 году. Национальность – казах.

Образование:

В 1988 году окончил Казахский политехнический институт им. Ленина, по специальности инженер – металлург.

Трудовую деятельность начал в 1982 году учеником оператора станков ЧПУ, затем оператором 3-го разряда машиностроительного завода им. С.Кирова.

С 1983 по 1988 г.г. учился на дневном отделении Казахского политехнического института им. Ленина.

Трудовая деятельность:

С 1989 по 1994 г.г. работал в должности инженера лаборатории комплексной переработки и БСП Казахстанского отделения ВНИИнефть «Природные битумы. С июня 1994 по июль 1996 г.г. работал в должности мнс лаборатории переработки ПБ БСП НПО «Казнефтебитум».

В июле 1996 года был принят в Государственный комитет Республики Казахстан по управлению государственным имуществом на должность ведущего специалиста Главного управления соцсферы, недвижимости и анализа, в январе 1997 года был назначен на должность главного специалиста Управления по работе с государственной собственностью.

С мая 1997 года по август 1999 года работал в Департаменте управления государственным имуществом и активами Министерства финансов Республики Казахстан, главным специалистом Управления государственных предприятий и имущества, затем заведующим сектора, начальником отдела Управления по контролю за использованием имущества государственных предприятий, учреждений и организаций, Управления государственной собственностью в государственных организациях Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГИП).

В августе 1999 года был назначен заместителем начальника, в октябре 2000 года – исполняющим обязанности начальника, в ноябре – начальником Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием КГИП.

С 28 июля по 7 ноября 2008 года исполнял обязанности заместителя председателя КГИП, с 7 ноября 2008 года по настоящее время работает заместителем председателя КГИП.

Награды:

Награжден юбилейная медаль к 100-летию Казахстанской железной дороги.