Кадюков Николай Викторович

Родился в 1959 году. Национальность – русский.

Образование:

В 1980 году окончил Карагандинский педагогический институт, в 1999 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление». В 2007 году – Карагандинский государст-венный университет имени Е.Букетова по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1979 году в Карагандинском областном совете ДСО «Буревестник».

С 1986 по 1991 год работал в коммерческих структурах.

С 1991 по 1995 год – работал заместителем директора по коммерческим вопросам «Ассоциации содействия деловому сотрудничеству предприятий Республики Казахстан и Российской Федерации» в г. Москве, с 1996 по 1997 - менеджером акционерного Банка «Максат» в г. Алматы, с 1997 по 1998 - управляющим АО «Караганда - Карбид».

С августа 1998 по декабрь 1999 года работал заместителем директора Карагандинского филиала ОАО «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий».

В декабре 1999 года назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

С марта 2000 года по настоящее время работает заместителем Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Награды:

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан и юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».