Ташенев Бакытбек Хакимович

Родился в 1977 году. Уроженец г.Алматы.

В 1999 году окончил Казахскую государственную архитектурно - строительную академию, квалификация по специальности - инженер-экономист.

В 2002 году окончил Казахский гуманитарно - юридический университет, квалификация по специальности - юрист.

Трудовую деятельность начал в 1999 году с должности ведущего специалиста Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2002 г. по 2004 г. - заместитель начальника управления, начальник управления анализа государственного заимствования и кредитования Департамента планирования государственного заимствования и кредитования, в 2004 - 2006 гг. - заместитель директора Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

С 2006 по 2008 гг. - заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

В 2008 г. – 2013 г. возглавлял ряд департаментов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2013 г.- 2018 год - Председатель Правления АО «Компания по реабилитации и управлению активами».

С 17 октября 2018 года – Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Женат. Воспитывает 2-х детей.