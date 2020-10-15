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Акимат г. Шымкент
О компании
Региональный орган исполнительной власти
Ключевые фигуры
Айманбетов Маулен Зарлыкович
Заместитель Акима города Шымкента
Айтенов Мурат Дуйсенбекович
Аким г. Шымкент
Исахов Максут Пернебаевич
Заместитель Акима города Шымкента
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Последние новости
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«Туристы должны ехать к нам за историей» - Олжас Шинтаев
06.10.2020
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