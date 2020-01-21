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Айтенов Мурат Дуйсенбекович

Айтенов Мурат Дуйсенбекович

Аким г. Шымкент

Место рождения: 

КазССР; Южно-Казахстанская область; с. Жетысай

Образование:

  • Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004) - Организация и технология защиты информации

Трудовой стаж:

  • Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);
  • Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);
  • Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);
  • Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);
  • Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);
  • Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
  • Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);
  • Первый заместитель акима города Шымкент (с 12.2019)
  • Аким г. Шымкент (с 21.01.2020)
Персональная справка