Айтенов Мурат Дуйсенбекович

Место рождения:
КазССР; Южно-Казахстанская область; с. Жетысай
Образование:
- Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004) - Организация и технология защиты информации
Трудовой стаж:
- Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);
- Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);
- Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);
- Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);
- Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);
- Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
- Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);
- Первый заместитель акима города Шымкент (с 12.2019)
- Аким г. Шымкент (с 21.01.2020)