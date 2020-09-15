Айманбетов Маулен Зарлыкович

- Родился в 1966 году в городе Алматы.
- Образование-высшее.
- По специальности инженер-строитель автомобильных дорог, агроном, экономист и магистр делового администрирования.
- Трудовую деятельность начал в 1990 году мастером 2-го строительно-монтажного управления треста «Алматыгорстрой». В дальнейшем работал прорабом данного управления, заместителем начальника управления.
- С 2000 — 2006 годы работал генеральным директором РГП «Фитосанитария» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, г. Астана. С 2006 по 2008 годы занимал различные ответственные должности в подведомственных организациях Управления Делами Президента Республики Казахстан.
- С 2008 по 2013 годы — заместитель акима района «Алматы» города Астаны.
- Кроме того, работал заместителем директора Департамента автомобильных дорог Акмолинской области Комитета автомобильных дорог в г. Кокшетау.
- С 2014 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом капитального строительства ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан».
- С сентября 2020 года - заместитель акима г. Шымкент
Текущее место работы: