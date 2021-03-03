Абдраханов Асет Маратович

Родился 16.04.2020 г. Шардара, Южно-Казахстанской области.
Образование:
- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - 2010 г.
- Регионально социально-инновационный университет - 2018 г.
- Манчестерский университет (по программе «Болашак») - 2019 - 2020 г.
Опыт работы:
- Специалист по маркетингу ТОО "Вертикаль-Т", г. Шымкент - 09.2010 - 05.2012 г.
- Заместитель начальника цеха приема и отпуска нефтепродуктов ТОО "Шымкент Октан", г. Шымкент - 05.2012 - 08.2012 г.
- И.о. эксперта Управления двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана - 10.2012 - 01.2013 г.
- Эксперт Управления двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г.Астана - 01.2013 - 06.2013 г.
- Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана - 06.2013 - 10.2014 г.
- Эксперт управления по работе с государственными юридическими лицами Департамента по управлению активами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, г. Астана - 10.2014 - 02.2015 г.
- Главный эксперт управление по работе с государственными юридическими лицами Департамента по управлению активами, г. Астана - 02.2015 - 07.2015 г.
- Заместитель руководителя отдела предпринимательства города Шымкента - 07.2015 - 01.2017 г.
- Руководитель отдела предпринимательства города Шымкента - 01.2017 - 07.2018 г.
- Заместитель руководителя управления предпринимательства города Шымкент - 07.2018 - 02.2020 г.
- Руководитель управления цифровизации города Шымкент - 10.2020 - по настоящее время.
Текущее место работы: