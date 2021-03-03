Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
Абдраханов Асет Маратович

Абдраханов Асет Маратович

Руководитель управления цифровизации г. Шымкент

Родился 16.04.2020 г. Шардара, Южно-Казахстанской области. 

Образование:

  • Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования - 2010 г.
  • Регионально социально-инновационный университет - 2018 г. 
  • Манчестерский университет (по программе «Болашак») - 2019 - 2020 г. 

Опыт работы:

  • Специалист по маркетингу ТОО "Вертикаль-Т", г. Шымкент - 09.2010 - 05.2012 г.
  • Заместитель начальника цеха приема и отпуска нефтепродуктов ТОО "Шымкент   Октан", г. Шымкент - 05.2012 - 08.2012 г.
  • И.о. эксперта Управления двустороннего сотрудничества Департамента   международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана - 10.2012 - 01.2013 г.
  • Эксперт Управления двустороннего сотрудничества Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г.Астана - 01.2013 - 06.2013 г.
  • Эксперт Управления международных организаций Департамента международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана - 06.2013 - 10.2014 г.
  • Эксперт управления по работе с государственными юридическими лицами Департамента по управлению активами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, г. Астана - 10.2014 - 02.2015 г.
  • Главный эксперт управление по работе с государственными юридическими лицами Департамента по управлению активами, г. Астана - 02.2015 - 07.2015 г.
  • Заместитель руководителя отдела предпринимательства города Шымкента - 07.2015 - 01.2017 г.
  • Руководитель отдела предпринимательства города Шымкента - 01.2017 - 07.2018 г. 
  • Заместитель руководителя управления предпринимательства города Шымкент - 07.2018 - 02.2020 г. 
  • Руководитель управления цифровизации города Шымкент - 10.2020 - по настоящее время.
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка