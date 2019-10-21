Алматы
  1. Главная
  2. Компании
  3. Акимат Алматинской области
Акимат Алматинской области

Акимат Алматинской области

О компании
Государственное учреждение, обеспечивающее деятельность местного исполнительного органа и акима.
Ключевые фигуры
Байжуманов Батыржан Кулаймергенович
Байжуманов Батыржан Кулаймергенович
Заместитель акима Алматинской области
Баталов Амандык Габбасович
Баталов Амандык Габбасович
Аким Алматинской области
Бектасов Темирлан Амангельдиевич
Бектасов Темирлан Амангельдиевич
Руководитель аппарата акима Алматинской области
Показать больше