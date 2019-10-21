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Акимат Алматинской области
Акимат Алматинской области
О компании
Государственное учреждение, обеспечивающее деятельность местного исполнительного органа и акима.
Ключевые фигуры
Байжуманов Батыржан Кулаймергенович
Заместитель акима Алматинской области
Баталов Амандык Габбасович
Аким Алматинской области
Бектасов Темирлан Амангельдиевич
Руководитель аппарата акима Алматинской области
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