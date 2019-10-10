Бектасов Темирлан Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский гидромелиоративный техникум, Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальностям – техник-гидротехник, инженер-строитель.











ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал инженером технического контроля в кооперативе «Строитель» Казахского научно-исследовательского института картофелеводства и овощеводства.

В разные годы работал техником І-ой степени, инженером ІІ-ой степени ГКП «Производственно-проектированное архитектурно-планировочное бюро Карасайского района», заведующим отдела архитектуры и строительства по городу Каскелен, заместителем директора ГКП «Сәулет» ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Карасайского района», начальником отделов архитектуры и градостроительства Жамбылского и Карасайского районов, начальником Алматинского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля, акимом Талдыбулакского сельского округа Кербулакского района.

С 2013 по 2017 годы - руководитель управления строительства Алматинской области.

С 2017 по 2019 годы - аким Панфиловского района.

С сентября 2019 года - руководитель аппарата акима Алматинской области.

