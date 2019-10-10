Баталов Амандык Габбасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1975 году окончил Джамбульский гидромелиоративный строительный институт, инженер-гидротехник.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1985 годы – старший прораб, главный инженер, начальник СМУ-37 треста «Алмаатаотделстрой»;

1985-1987 годы – инструктор Ленинского райкома Компартии Казахстана, секретарь обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов, инструктор отдела строительства и городского хозяйства Алматинского горкома Компартии Казахстана;

1987-1989 годы – председатель обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов;

1989-1991 годы – ведущий специалист, главный специалист отдела строительства, промышленности строительных материалов Управления Делами Совета Министров Казахской ССР;

1991-1992 годы – референт отдела строительства, промышленности строительных материалов Аппарата Президента Казахской ССР;

В 1992 году – вице-президент Концерна «Строительная индустрия и технология»;

1992-1994 годы – заместитель, первый заместитель главы администрации Калининского района города Алматы;

1994-1995 годы – глава Ленинской районной администрации;

1995-2001 годы – аким Жетысуского района города Алматы;

2001-2008 годы – заместитель акима Алматинской области;

2008-2014 годы - первый заместитель акима Алматинской области;

С августа 2014 года занимает должность акима Алматинской области;



В ноябре 2014 года - избран председателем областного филиала партии «Нұр Отан».

17 июня 2019 года переназначен акимом Алматинской области.

Прочие должности:

С 2001 года Амандык Баталов президент Федерации волейбола города Алматы и Алматинской области;

С 2008 года является членом совета директоров АО «НК «СПК «Жетысу».

Награжден орденом «Құрмет» (2008), медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», знаком «Почетный деятель спорта Республики Казахстан».

Мастер спорта по волейболу.