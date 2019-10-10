Байжуманов Батыржан Кулаймергенович
Заместитель акима Алматинской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет по специальностям – ученый агроном, менеджер государственного управления. В 2008 году прошел обучение по программе «Децентрализация» в Университете Дьюка (США).
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовой путь начал в 1999 году, работал в бизнес-структурах Алматы.
В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, старшим специалистом, экспертом Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом, консультантом Канцелярии Президента РК, инспектором, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем председателя правления АО «КазАгроИнновация».
С 2015 по 2017 годы - заместитель председателя Правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».
С 2017 по 2019 годы — руководитель аппарата акима Алматинской области.
С сентября 2019 года - заместитель акима Алматинской области.