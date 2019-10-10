Байжуманов Батыржан Кулаймергенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский национальный педагогический университет по специальностям – ученый агроном, менеджер государственного управления. В 2008 году прошел обучение по программе «Децентрализация» в Университете Дьюка (США).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал в 1999 году, работал в бизнес-структурах Алматы.

В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, старшим специалистом, экспертом Канцелярии Премьер-Министра РК, главным экспертом, консультантом Канцелярии Президента РК, инспектором, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем председателя правления АО «КазАгроИнновация».

С 2015 по 2017 годы - заместитель председателя Правления АО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

С 2017 по 2019 годы — руководитель аппарата акима Алматинской области.

С сентября 2019 года - заместитель акима Алматинской области.