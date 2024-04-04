Журнал Forbes представил обновленный рейтинг долларовых миллиардеров.

Второй год подряд список возглавляет глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние за год выросло на $22 миллиарда и достигло $233 миллиарда.

На втором месте расположился Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX. Он обошел Джеффа Безоса, главу Amazon, который в третий раз занял третье место.

Самый быстрый рост среди богачей этого года показал Марк Цукерберг, глава Meta. Его состояние увеличилось с $64,4 миллиарда до $177 миллиардов.

Единственная женщина в топ-20 – Франсуаза Бетанкур-Майерс, вице-председатель L’Oréal.

Состояние 20 богатейших людей мира оценивается в $2,48 триллиона:

Бернар Арно и семья (LVMH) – $233 миллиарда Илон Маск (Tesla, SpaceX) – $195 миллиардов Джефф Безос (Amazon) – $194 миллиарда Марк Цукерберг (Meta) – $177 миллиардов Ларри Эллисон (Oracle) – $141 миллиард Уоррен Баффетт (Berkshire Hathaway) – $133 миллиарда Билл Гейтс (Microsoft, инвестиции) – $128 миллиардов Стив Балмер (Microsoft) – $121 миллиард Мукеш Амбани (Reliance Industries, инвестиции) – $116 миллиардов Ларри Пейдж (Google) – $114 миллиардов

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