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04.04.2024

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг долларовых миллиардеров.

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг долларовых миллиардеров.

Второй год подряд список возглавляет глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние за год выросло на $22 миллиарда и достигло $233 миллиарда.

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг долларовых миллиардеров.

Второй год подряд список возглавляет глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Его состояние за год выросло на $22 миллиарда и достигло $233 миллиарда.

На втором месте расположился Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX. Он обошел Джеффа Безоса, главу Amazon, который в третий раз занял третье место.

Самый быстрый рост среди богачей этого года показал Марк Цукерберг, глава Meta. Его состояние увеличилось с $64,4 миллиарда до $177 миллиардов.

Единственная женщина в топ-20 – Франсуаза Бетанкур-Майерс, вице-председатель L’Oréal.

Состояние 20 богатейших людей мира оценивается в $2,48 триллиона:

  1. Бернар Арно и семья (LVMH) – $233 миллиарда
  2. Илон Маск (Tesla, SpaceX) – $195 миллиардов
  3. Джефф Безос (Amazon) – $194 миллиарда
  4. Марк Цукерберг (Meta) – $177 миллиардов
  5. Ларри Эллисон (Oracle) – $141 миллиард
  6. Уоррен Баффетт (Berkshire Hathaway) – $133 миллиарда
  7. Билл Гейтс (Microsoft, инвестиции) – $128 миллиардов
  8. Стив Балмер (Microsoft) – $121 миллиард
  9. Мукеш Амбани (Reliance Industries, инвестиции) – $116 миллиардов
  10. Ларри Пейдж (Google) – $114 миллиардов

Интересные факты:

  • В 2024 году список Forbes покинули 133 человека, а 231 – вошли в него впервые.
  • Самым молодым миллиардером стал 22-летний Кевин Сюй, сооснователь компании Pinduoduo.
  • Состояние 100 богатейших людей мира за год выросло на $500 миллиардов.
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