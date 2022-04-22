Зеленский: Украине потребуется помощь на сотни млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания боевых действий его стране потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов, а украинский премьер Денис Шмыгаль оценил сумму этой потенциальной поддержки в $600 млрд, сообщает ТАСС. Их высказывания прозвучали в четверг в ходе выступлений в режиме видеоконференции на круглом столе, организованном Всемирным банком (ВБ), в котором также приняли участие президент Группы ВБ Дэвид Малпасс и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Сейчас нам необходимо до $7 млрд каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери. И для восстановления после этой войны Украине потребуются еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, что у каждого из вас есть такие расчеты", - сказал Зеленский в своем выступлении.

"В краткосрочной перспективе нам необходима финансовая помощь, которая будет составлять от $4 до $5 млрд в месяц, а если говорить о долгосрочном плане, то нам необходим план, аналогичный "плану Маршалла" после Второй мировой войны в Европе", - сказал Шмыгаль. Он рассказал, что по поручению президента Зеленского правительство Украины начало работать под программой с целью не только "восстановить экономику, но и построить новую экономику на Украине, которая будет полностью интегрирована в ЕС". "На сегодняшний день такое восстановление, реконструкция и трансформация будет стоить примерно $600 млрд", - отметил премьер-министр Украины.

"Безусловно, усилий Украины будет недостаточно, чтобы вернуться к нормальной жизни", - сказал в своем выступлении Шмыгаль. "Наш предварительный анализ показал, что прямые и непрямые потери из-за войны составляют около $560 млрд", - утверждал премьер-министр Украины.

В своем выступлении на круглом столе Всемирного банка Зеленский также высказа мнение, что все страны мира должны подготовиться к тому, чтобы разорвать все отношения с Россией. Кроме того он выдвинул идею о том, чтобы ввести "налог" на доходы России от экспортных операций, поступления от которого он предложил передавать Украине и другим странам, которые, по его мнению, могут пострадать от действий РФ.