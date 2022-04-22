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Зеленский: Украине потребуется помощь на сотни млрд долларов

Зеленский: Украине потребуется помощь на сотни млрд долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания боевых действий его стране потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания боевых действий его стране потребуется финансовая поддержка на сотни миллиардов долларов, а украинский премьер Денис Шмыгаль оценил сумму этой потенциальной поддержки в $600 млрд, сообщает ТАСС. Их высказывания прозвучали в четверг в ходе выступлений в режиме видеоконференции на круглом столе, организованном Всемирным банком (ВБ), в котором также приняли участие президент Группы ВБ Дэвид Малпасс и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Сейчас нам необходимо до $7 млрд каждый месяц, чтобы компенсировать экономические потери. И для восстановления после этой войны Украине потребуются еще сотни миллиардов долларов. Я уверен, что у каждого из вас есть такие расчеты", - сказал Зеленский в своем выступлении.

"В краткосрочной перспективе нам необходима финансовая помощь, которая будет составлять от $4 до $5 млрд в месяц, а если говорить о долгосрочном плане, то нам необходим план, аналогичный "плану Маршалла" после Второй мировой войны в Европе", - сказал Шмыгаль. Он рассказал, что по поручению президента Зеленского правительство Украины начало работать под программой с целью не только "восстановить экономику, но и построить новую экономику на Украине, которая будет полностью интегрирована в ЕС". "На сегодняшний день такое восстановление, реконструкция и трансформация будет стоить примерно $600 млрд", - отметил премьер-министр Украины.

"Безусловно, усилий Украины будет недостаточно, чтобы вернуться к нормальной жизни", - сказал в своем выступлении Шмыгаль. "Наш предварительный анализ показал, что прямые и непрямые потери из-за войны составляют около $560 млрд", - утверждал премьер-министр Украины.

В своем выступлении на круглом столе Всемирного банка Зеленский также высказа мнение, что все страны мира должны подготовиться к тому, чтобы разорвать все отношения с Россией. Кроме того он выдвинул идею о том, чтобы ввести "налог" на доходы России от экспортных операций, поступления от которого он предложил передавать Украине и другим странам, которые, по его мнению, могут пострадать от действий РФ.

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