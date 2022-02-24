Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг утром о введении военного положения по всей территории страны.

"Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим", - сказал Зеленский в видеообращении.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов с помощью высокоточных средств поражения по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам, авиация Вооруженных сил Украины.

ВС России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов не наносят по городам Украины, также заверили в российском военном ведомстве.

Фото: russian.rt.com