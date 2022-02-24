  1. Главная
  2. Новости
В прошлый четверг, в 5:28

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг утром о введении военного положения по всей территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил в четверг утром о введении военного положения по всей территории страны.

"Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы ко всему и всех победим", - сказал Зеленский в видеообращении.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов с помощью высокоточных средств поражения по военной инфраструктуре, объектам ПВО, военным аэродромам, авиация Вооруженных сил Украины.

ВС России никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов не наносят по городам Украины, также заверили в российском военном ведомстве.

Фото: russian.rt.com

Поделиться
УкраинаМировые новостиРоссия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлый четверг, в 6:34Почему многие обменники приостановили продажу долларов и евро
22.02.2022Бухгалтерия - это просто, потому что есть Payda
27.01.2022В Казахстане активизировались организаторы финансовых пирамид
13.01.2022Что делать предпринимателем пострадавшим от беспорядков
Новостная лента
Все новости