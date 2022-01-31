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31.01.2022

Запасы газа в Европе упали ниже 40%

Запасы газа в Европе упали ниже 40%

Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки.

Расход газа из хранилищ в этом январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

В Европе в этом месяце держится очень мягкая погода (на два с половиной градуса теплее, чем годом ранее), но владельцы запасов решили использовать их для защиты от высоких цен. Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед", и сейчас цена его исполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по $1310 за тысячу кубометров с максимальным значением до $2138. В этих условиях сейчас покупка газа на спотовом рынке (средние котировки с начала месяца $976 за тысячу кубометров) выглядит более выгодным решением.

Такое защитное поведение импортеров серьезно снизило физический импорт газа в Европу. За первую половину января экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье упал на 40%, и есть все причины ожидать сохранения этого тренда на весь месяц. Однако объемы экспорта могут измениться уже в феврале по мере стабилизации цен, отмечают аналитики.

Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 29 января запасы в ПХГ Европы упали до 38,99%. Это на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Достигнутый уровень запасов, скорее, соответствует отметке на конец сезона отбора, а не середины зимы. За историю наблюдений Gas Infrastructure Europe (с 2011 года) средний уровень запасов на конец сезона отбора составляет 36% (максимум был в 2020 году - 53,96%, в 2018 году пока что зафиксирован исторический минимум в 18,56%, но в этом году этот рекорд будет обновлен).

Отбор продолжится еще два месяца: в феврале и марте, который российские газовики прямо называют еще одним месяцем зимы ("Меняется сезонный профиль поставок. Март стал полноправным зимним месяцем", - сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в сентябре).

Несмотря на то, что в ПХГ Европы остается еще порядка 43 млрд куб. м газа, по мере опустошения резервуаров максимальная суточная производительность хранилищ снижается, и не будет возможности оперативно вывести в систему максимальный объем газа.

Импорт СПГ в ЕС в январе 2022 года растет в 2,7 раза к прошлому году (до 10,4 млрд куб. м), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Фото: rt.com

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