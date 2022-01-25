За 11 месяцев 2021 года товарооборот между Казахстаном и Татарстаном составил 423 млн долларов

Касым-Жомарт Токаев принял Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, находящегося в Казахстане с рабочим визитом. Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах, сообщает пресс-служба Ак орды.

Приветствуя Рустама Минниханова, Президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.

Как отметил Глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном. По итогам 11 месяцев 2021 года, взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов.

Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний «КАМАЗ» и «Татнефть» на сумму 1,8 млрд долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов «КАМАЗ» и шин «Татнефть» в Костанайской и Карагандинской областях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.

Наряду с этим Президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

Президент Татарстана выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он рассказал Главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах татарского бизнеса по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами.

Фото: akorda.kz