  1. Главная
  2. Новости
28.02.2022

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT.

Япония присоединится к западным странам при отключении ряда российских банков от системы SWIFT, сообщило в воскресенье издание The Japan Times со ссылкой на японского премьер-министра Фумио Кисиду.

По данным издания, премьер заявил, что Токио также введет санкции против российских руководителей и выделит Украине экстренную финансовую помощь.

The Japan Times напоминает, что позднее в воскресенье ожидается разговор главы МИД Японии Йосимасы Хаяси с представителями G7, и вероятной темой переговоров станут санкции против РФ.

В ночь с субботы на воскресенье США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада объявили о достигнутой договоренности отключить отдельные российские банки от системы SWIFT.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.

Фото: inbusiness.kz

Поделиться
УкраинаМировые новостиРоссия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлый четверг, в 11:50Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
04.03.2022Полезный гайд при релокации ИТ компании в Казахстан
Новостная лента
Все новости