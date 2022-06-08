  1. Главная
  2. Новости
08.06.2022

Wildberries будет осуществлять перечисления казахстанским предпринимателем в тенге

Wildberries будет осуществлять перечисления казахстанским предпринимателем в тенге

Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

Крупнейший в России маркетплейс Wildberries перешел на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах, передает Интерфакс. 

Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана - в тенге, Армении - в драмах, Киргизии - в сомах, Узбекистане - в сумах, говорится в сообщении компании.

Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей (с НДС).

В 2022 году компания открыла новые логистические объекты в Киргизии и Армении, а также запустила продажи в Узбекистане.

Количество продавцов на Wildberries с начала года выросло до около 750 тысяч. Об этом ранее сообщила основной владелец, гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе форума "Неделя российского ритейла 2022".

Кроме того, по ее словам, за последний год наблюдался значительный рост продавцов в сегменте легкой промышленности. Количество самозанятых на площадке выросло до 157 тыс. В этом году Wildberries открыл 11 сортировочных центров, сообщила Бакальчук.

Фото: пресс-служба Wildberries

Поделиться
КазахстанРоссия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости