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10.06.2022

ВВП Украины в первом квартале сократился на 15,1%

ВВП Украины в первом квартале сократился на 15,1%

Минэкономики страны оценивало спад ВВП в первом квартале этого года в 16%.

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 6,1% в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики в четверг со ссылкой на предварительные данные.

Госстат уточняет, что по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП снизился на 19,3%.

В 2021 году экономика выросла на 3,4%, почти до $200 млрд после спада на 3,8% в 2020 году. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 45,1%, украинские власти – на 44%.

Фото: РИА Новости

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ВВПУкраина
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