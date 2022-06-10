ВВП Украины в первом квартале сократился на 15,1%

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2022 года упал на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 6,1% в четвертом квартале 2021 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики в четверг со ссылкой на предварительные данные.

Госстат уточняет, что по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора ВВП снизился на 19,3%.

В 2021 году экономика выросла на 3,4%, почти до $200 млрд после спада на 3,8% в 2020 году. Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Украины в этом году на 45,1%, украинские власти – на 44%.

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