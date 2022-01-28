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28.01.2022

ВВП США в IV квартале вырос на 6,9%

ВВП США в IV квартале вырос на 6,9%

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, максимально за пять кварталов, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 5,5%.

В третьем квартале американский ВВП вырос на 2,3%.

По итогам всего 2021 года американская экономика увеличилась на 5,7%, рекордными темпами с 1984 года, после рекордного за послевоенное время падения на 3,4% в 2020 году.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в четвертом квартале увеличились на 3,3%. Капиталовложения компаний взлетели почти на треть. Инвестиции в жилую недвижимость тем временем сократились на 0,8%.

Объем экспорта увеличился на 24,5%, импорта - на 17,7%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале повысился на 4,9% после роста на 4,6% в предыдущие три месяца.

Представленная Минторгом информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных ожидается в конце февраля, окончательных - в конце марта.

Международный валютный фонд прогнозирует подъем ВВП США по итогам 2022 года на 4%. Прогноз от PwC находится на уровне 4,4%.

Фото: ria.ru

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ВВПСША
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