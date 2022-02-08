ВВП Казахстана в 2021 году вырос на 4% - Токаев

Экономический рост в Казахстане по итогам 2021 года составил 4%, сообщил сегодня президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"Экономика Казахстана выросла по итогам 2021 года на 4%", - сказал Токаев.

Правительство планировало по итогам 2021 года обеспечить рост экономики страны на уровне 3,7-4%.

В 2020 года ВВП Казахстана упал на 2,6%.

Как сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов, по итогам 2022 года правительство Казахстана планирует обеспечить рост экономики на уровне 4%.

"Нам необходимо обеспечить экономический рост не менее 4% в этом году", - сказал Смаилов.

Фото: akorda.kz