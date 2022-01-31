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31.01.2022

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

ВВП Франции в 2021 году вырос на рекордные 7% впервые с 1970 года

Во Франции Национальный институт статистики и экономических исследований Insee сообщил об историческом росте экономики в 2021 году - на 7%, пишет Le Figaro. Это предварительная оценка.

Такой показатель, отмечает издание, не достигался в течение 52 лет, и с ним Франция может оказаться страной с одной из наиболее динамично развивающихся европейских экономик.

Потеряв впервые со времени второй мировой войны 8% ВВП в 2020 году, экономика Франции возобновила рост в 2021 году. В последнем прогнозе в декабре Insee предсказывал рост в 6,7% в 2021 году, что примерно соответствовало прогнозу Банка Франции и подтверждало способность французской экономики вернуться к концу 2021 года к уровню экономической активности, который был до пандемии.

Газета уточняет, что правительство официально не пересматривало свой собственный прогноз роста в 6,25%, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр допускал, что эта цифра может быть превышена.

Об ощутимом экономическом росте свидетельствуют и данные о некотором снижении безработицы.

Однако за все хорошие новости приходится платить, резюмирует издание, указывая, что в общей сложности государство потратило в прошлом году несколько больше 60 млрд евро, что привело к дефициту государственного бюджета около 7%, и государственному долгу в размере около 113%.

В четвертом квартале ВВП Франции вырос на 0,7% в квартальном измерении, сообщил Insee. Аналитики в среднем прогнозировали подъем ВВП на 0,5%, пишет Trading Economics.

В третьем квартале рост французской экономики составил 3,1% в поквартальном выражении.

Потребительские расходы во Франции в октябре-декабре увеличились на 0,4% в поквартальном выражении после роста на 5,6% кварталом ранее, госрасходы повысились на 0,3% после скачка на 2,7%. Вместе с тем рост инвестиций бизнеса ускорился до 0,5% с 0,1%.

Объем экспорта из Франции в четвертом квартале увеличился на 3,2% относительно третьего квартала, импорт вырос на 3,6%.

Фото: ixbt.com

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