Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году

Всемирный банк снизил прогноз рост мировой экономики по итогам 2022 года с 4,1% до 3,2%. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на главу организации Дэвид Милпасс.

По мнению господина Милпасса, рост замедлится из-за конфликта на Украине, новых локдаунов из-за коронавируса в Китае, роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствия, а также высокой вероятности повышения процентных ставок.

В первой половине апреля Всемирный банк обновил прогноз по развитию экономики в Европе и Центральной Азии на фоне конфликта на Украине. По оценкам организации, по итогам 2022 года экономика региона должна показать спад на 4,1%. В банке ждут, что ВВП России сократится на 11,2%, ВВП Украины — на 45,1%.

Фото: Глава Всемирного банка Дэвид Милпасс/rbc.ru