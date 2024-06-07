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07.06.2024

Всемирный банк опубликовал прогноз по экономике Казахстана

Всемирный банк опубликовал прогноз по экономике Казахстана

Всемирный банк, опубликовал очередной годовой доклад об будущем экономическом росте Казахстана, ниже представлена структурированная информация из отчета.

1. Экономический рост

  • Замедление в 2024 году: Рост ВВП Казахстана ожидается на уровне 3,4% против 3,7% в 2023 году, обусловленный сокращением нефтедобычи и ослаблением внешнего спроса.
  • Восстановление в 2025 году: ВВП может вырасти до 4,5–5%, благодаря развитию нефтяного сектора и увеличению экспорта. Улучшение производственных мощностей и повышение международных цен на нефть должны способствовать экономическому подъему.

2. Инфляция

  • Текущая ситуация: Инфляция, достигнувшая 9,8% в декабре 2023 года, остаётся выше целевого уровня из-за высоких цен на продукты питания и энергетические ресурсы.
  • Прогноз: Постепенное снижение инфляции до 5% к концу 2025 года, что потребует сдерживания денежной массы и улучшения управления денежно-кредитной политикой. Поддержка стабильности цен будет зависеть от ограничительных мер в отношении бюджетных расходов и жесткой денежно-кредитной политики.

3. Финансовая система

  • Стабильность: Система остаётся устойчивой, несмотря на экономические вызовы. Уровень необслуживаемых кредитов составляет 3,2%, что является управляемым показателем.
  • Дефицит счёта текущих операций: Прогнозируется на уровне 3% от ВВП в 2024 году и 2,3% в 2025 году. Улучшение ожидается благодаря укреплению позиций в экспорте и контролю над импортом.

4. Фискальная политика

  • Дефицит бюджета: Снижение с 1,8% в 2023 году до более низкого уровня в среднесрочной перспективе. Ожидается сокращение дефицита за счёт увеличения ненефтяных доходов и оптимизации бюджетных расходов.
  • Нефтяные доходы: Их сокращение требует перехода на источники ненефтяных доходов и внедрения фискальной консолидации для поддержания макроэкономической стабильности.

5. Основные вызовы и риски

  • Внешние факторы: Волатильность цен на нефть, потенциальные санкции и снижение экспортных возможностей могут негативно повлиять на экономику.
  • Внутренние факторы: Необходимость структурных реформ для уменьшения зависимости от нефтяного сектора и укрепления других отраслей экономики. Устойчивость экономики зависит от эффективного управления и успешной реализации реформ.

6. Стратегические направления развития

  • Экономическая диверсификация: Важный приоритет для устойчивого роста. Переход к более диверсифицированной экономике позволит снизить зависимость от нефтяного сектора и уменьшить влияние внешних шоков.
  • Реформы: Улучшение инвестиционного климата, поддержка малого и среднего бизнеса, а также модернизация инфраструктуры станут ключевыми факторами для стабильного экономического развития.

Экономика Казахстана, несмотря на текущие вызовы, имеет потенциал для роста при условии успешной реализации предложенных реформ и политики макроэкономической стабильности. Всемирный банк подчёркивает важность структурных изменений и экономической диверсификации для обеспечения долгосрочного роста и повышения уровня жизни населения.

Источники:

Orda 

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