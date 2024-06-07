Всемирный банк опубликовал прогноз по экономике Казахстана

1. Экономический рост
- Замедление в 2024 году: Рост ВВП Казахстана ожидается на уровне 3,4% против 3,7% в 2023 году, обусловленный сокращением нефтедобычи и ослаблением внешнего спроса.
- Восстановление в 2025 году: ВВП может вырасти до 4,5–5%, благодаря развитию нефтяного сектора и увеличению экспорта. Улучшение производственных мощностей и повышение международных цен на нефть должны способствовать экономическому подъему.
2. Инфляция
- Текущая ситуация: Инфляция, достигнувшая 9,8% в декабре 2023 года, остаётся выше целевого уровня из-за высоких цен на продукты питания и энергетические ресурсы.
- Прогноз: Постепенное снижение инфляции до 5% к концу 2025 года, что потребует сдерживания денежной массы и улучшения управления денежно-кредитной политикой. Поддержка стабильности цен будет зависеть от ограничительных мер в отношении бюджетных расходов и жесткой денежно-кредитной политики.
3. Финансовая система
- Стабильность: Система остаётся устойчивой, несмотря на экономические вызовы. Уровень необслуживаемых кредитов составляет 3,2%, что является управляемым показателем.
- Дефицит счёта текущих операций: Прогнозируется на уровне 3% от ВВП в 2024 году и 2,3% в 2025 году. Улучшение ожидается благодаря укреплению позиций в экспорте и контролю над импортом.
4. Фискальная политика
- Дефицит бюджета: Снижение с 1,8% в 2023 году до более низкого уровня в среднесрочной перспективе. Ожидается сокращение дефицита за счёт увеличения ненефтяных доходов и оптимизации бюджетных расходов.
- Нефтяные доходы: Их сокращение требует перехода на источники ненефтяных доходов и внедрения фискальной консолидации для поддержания макроэкономической стабильности.
5. Основные вызовы и риски
- Внешние факторы: Волатильность цен на нефть, потенциальные санкции и снижение экспортных возможностей могут негативно повлиять на экономику.
- Внутренние факторы: Необходимость структурных реформ для уменьшения зависимости от нефтяного сектора и укрепления других отраслей экономики. Устойчивость экономики зависит от эффективного управления и успешной реализации реформ.
6. Стратегические направления развития
- Экономическая диверсификация: Важный приоритет для устойчивого роста. Переход к более диверсифицированной экономике позволит снизить зависимость от нефтяного сектора и уменьшить влияние внешних шоков.
- Реформы: Улучшение инвестиционного климата, поддержка малого и среднего бизнеса, а также модернизация инфраструктуры станут ключевыми факторами для стабильного экономического развития.
Экономика Казахстана, несмотря на текущие вызовы, имеет потенциал для роста при условии успешной реализации предложенных реформ и политики макроэкономической стабильности. Всемирный банк подчёркивает важность структурных изменений и экономической диверсификации для обеспечения долгосрочного роста и повышения уровня жизни населения.
Источники:
Orda