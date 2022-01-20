Волатильность биткоина упала до минимума более чем за год

Согласно данным аналитической компании Arcane Research, корреляция курса биткоина и индекса S&P 500 достигла рекордной отметки с октября 2020 года. Об этом сообщается в опубликованном исследовании компании.

Исследования аналитиков указывают, что что 30-дневная волатильность находится на минимальном уровне более чем за год (2,5%), поскольку биткоин торгуется в узком диапазоне.

Согласно Arcane Research, объемы торгов биткоином также снизились до минимума с июля 2021 года. Наибольшая активность (43% торгового объема BTC) наблюдается в часы работы американского фондового рынка.

19 января биткоин торгуется по $41,9 тыс. За месяц криптовалюта подешевела на 10%, а ее капитализация снизилась до $795 млрд. В начале ноября 2021 года стоимость биткоина обновила исторический максимум выше $69 тыс. С того момента он подешевел почти на 40%.

Фото: bbc.com