Власти Казахстана заявили о готовности создать условия для прямого сотрудничества с иностранными компаниями

Власти Казахстана в текущем геополитическом контексте готовы создать все условия для прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Об этом в четверг сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов.

"В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или же создание совместных предприятий. Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала", - сказал Токаев.

Он отметил, что правительство в сотрудничестве с советом иностранных инвесторов, который действует при президенте Казахстана, проанализирует и разработает эффективные решения для решения этих вопросов. "Системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться крупномасштабными реформами, направленными на то, чтобы сделать Казахстан более сильной страной", - подчеркнул президент Казахстана.

Фото: пресс-служба Президента Казахстана