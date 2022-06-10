  1. Главная
  2. Новости
10.06.2022

Власти Казахстана заявили о готовности создать условия для прямого сотрудничества с иностранными компаниями

Власти Казахстана заявили о готовности создать условия для прямого сотрудничества с иностранными компаниями

Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительство в сотрудничестве с советом иностранных инвесторов проанализирует и разработает эффективные меры для решения этих вопросов.

Власти Казахстана в текущем геополитическом контексте готовы создать все условия для прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Об этом в четверг сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов.

"В нынешнем геополитическом контексте мы готовы создавать все институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или же создание совместных предприятий. Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала", - сказал Токаев.

Он отметил, что правительство в сотрудничестве с советом иностранных инвесторов, который действует при президенте Казахстана, проанализирует и разработает эффективные решения для решения этих вопросов. "Системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться крупномасштабными реформами, направленными на то, чтобы сделать Казахстан более сильной страной", - подчеркнул президент Казахстана.

Фото: пресс-служба Президента Казахстана

Поделиться
КазахстанКасымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РК
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости