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08.08.2023

Власти Казахстана утвердили соглашение с Китаем о безвизовом въезде

Власти Казахстана утвердили соглашение с Китаем о безвизовом въезде

Соглашение было подписано в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай в середине мая.

Кабинет министров Казахстана утвердил соглашение с Китаем о взаимном освобождении от визовых требований. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале нормативно-правовых актов.

Соглашение было подписано в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР в середине мая. Документ предполагает, что граждане Казахстана и Китая смогут без визы посещать эти страны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы и суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней. 

Фото: Газета.ру

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Казахстан
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