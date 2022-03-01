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01.03.2022

Власти Казахстана проводят работу по снижению административной нагрузки на бизнес

Власти Казахстана проводят работу по снижению административной нагрузки на бизнес

Сегодня на заседании Правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал о реализации новой регуляторной политики в сфере предпринимательства.

По словам главы МНЭ, одним из новшеств новой регуляторной политики является реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. В Реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике. В случае, если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, то такие акты исключаются из Реестра и отменяются. Об этом сообщает пресс-служба МНЭ.

«Особенностью Реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из Реестра и не отменных в срок. Реестр формируется и ведется на базе ИПС «Әділет», а заработает 1 января 2023 года», - сказал А.Куантыров.

Кроме того, подготовлен План-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы.Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Обучение будет проведено в течение месяца.

В 2021 году предварительно рассмотрено 424 правовых акта, установлено около 17,6 тысяч требований, из которых более 40% не соответствуют новым подходам», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Законом также предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

«До конца года будет обеспечена автоматизация системы госконтроля, которая позволит снизить уровень административного давления на бизнес, сократив количество проверок и штрафов в 2 раза», - сказал А.Куантыров.

Фото: elorda.info

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