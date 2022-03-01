Власти Казахстана проводят работу по снижению административной нагрузки на бизнес

По словам главы МНЭ, одним из новшеств новой регуляторной политики является реестр обязательных требований в сфере предпринимательства. В Реестре будут определены сроки проведения анализа регуляторных актов на соответствие новой регуляторной политике. В случае, если регулирующий орган не проведет данный анализ в сроки, то такие акты исключаются из Реестра и отменяются. Об этом сообщает пресс-служба МНЭ.

«Особенностью Реестра является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из Реестра и не отменных в срок. Реестр формируется и ведется на базе ИПС «Әділет», а заработает 1 января 2023 года», - сказал А.Куантыров.

Кроме того, подготовлен План-график работы по внедрению регулирования «с чистого листа» на 2022-2023 годы. План предусматривает все меры организационного характера, сроки и этапы исполнения, а также ответственные госорганы.Министерством сформирован пул экспертов для обучения госорганов новым подходам регулирования бизнеса. Обучение будет проведено в течение месяца.

В 2021 году предварительно рассмотрено 424 правовых акта, установлено около 17,6 тысяч требований, из которых более 40% не соответствуют новым подходам», - подчеркнул глава Миннацэкономики.

Законом также предусмотрено изменение системы государственного контроля и надзора. Новые формы госконтроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям.

«До конца года будет обеспечена автоматизация системы госконтроля, которая позволит снизить уровень административного давления на бизнес, сократив количество проверок и штрафов в 2 раза», - сказал А.Куантыров.

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