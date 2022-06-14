Власти Казахстана ожидают рост экономических показателей в трех новых областях по итогам нынешнего года

Как подчеркнул глава МНЭ, административно-территориальные преобразования затронут жизнь почти 5 млн. граждан. Из них в Абайской, Жетысуской и Улытауской областях проживает около 1,5 млн. человек.

«С возвращением статуса областных центров - Семей, Жезказган и Қонаев получат новый импульс развития. Сегодня в этих городах имеются проблемы, связанные с изношенностью инфраструктуры, качеством дорог, состоянием транспортной системы. Новый статус увеличит приток инвестиций и позволит более эффективно решать местные проблемы», - отметил министр.

Инициатива Главы государства по образованию новых областей нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней. Правительством проделана большая работа по всем направлениям. В рамках реализации Указа Президента 3 июня т.г. принят План организационных мероприятий. Дорожная карта предусматривает 27 мероприятий, и она уже исполняется.

«В ближайшее время в регионах будут формироваться областные управления, и проводиться кадровые назначения. Правительством уже принято соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц», - сообщил А.Куантыров.

Кроме этого, в настоящее время проводится работа по установлению штатной численности для центральных госорганов, территориальные подразделения которых будут созданы во вновь образованных областях. После создания местных исполнительных органов начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

В целом, новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников. На сегодня местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимых для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах.

«Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд. тенге. Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством РК», - сказал глава ведомства.

Министр остановился и на ожидаемых темпах роста социально-экономических показателей новых регионов.

«По итогам 2022 года ожидается увеличение объема ВРП по Абайской области до 2 трлн. тенге, Жетысуской области – до 1,1 трлн. тенге, а в Улытауской области ВРП составит 1,3 трлн. тенге. ВРП на душу населения в 2022 году по Абайской области прогнозируется на уровне 3,1 млн тенге, по Жетысуской области – 1,6 млн тенге, а по Улытауской области данный показатель прогнозируется на уровне 2021 года и составит 5,5 млн тенге», - уточнил он.

При этом, по предварительным прогнозным расчетам, вновь созданная Алматинская область, пусть и с минимальными объемами изъятий, в перспективе может стать донором республиканского бюджета.

«В целом появление новых областей положительно скажется на социально-экономическом развитии не только этих регионов, но и всей экономики страны», - заключил А.Куантыров.

Фото: пресс-служба МНЭ Казахстана