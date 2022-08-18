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18.08.2022

Visa: все больше пассажиров общественного транспорта в Казахстане предпочитают платить за проезд бесконтактно

Visa: все больше пассажиров общественного транспорта в Казахстане предпочитают платить за проезд бесконтактно

Исследование компании Visa показало, что 89% потребителей в Казахстане ожидают, что общественный транспорт будет предлагать опцию бесконтактной оплаты.

Компания Visa опубликовала результаты своего второго ежегодного исследования The Future of Urban Mobility, посвященного теме использования общественного транспорта. Было опрошено 11,550 респондентов из 14 стран со всех континентов. В том числе опрос был проведен в Казахстане, в исследовании приняли участие 250 совершеннолетних граждан республики, которые пользуются общественным транспортом. Респондентов спросили, как часто и почему они пользуются общественным транспортом, а также что они ожидают от новых способов оплаты. 

Согласно результатам,  89% опрошенных казахстанцев очень, либо в некоторой степени ожидают наличия бесконтактных способов оплаты в общественном транспорте. При этом 54% опрошенных заявили, что они, скорее всего, предпочли бы оплачивать проезд бесконтактным способом.

В городах по всему миру люди снова выходят на улицу после более чем двухлетнего перерыва. Общественный транспорт всегда был важной частью того, как люди добирались до работы или учебы, решали важные дела и ездили на отдых. Но пандемия подтолкнула многих пользователей общественного транспорта взглянуть иначе на то, как они платят за проезд, — говорит Кристина Дорош, вице-президент, региональный менеджер компании Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

Преимущества бесконтактных платежей. Участники опроса считают основными преимуществами бесконтактных платежей удобство (58%), экономию времени за счет более быстрой транзакции (58%), меньшее беспокойство по поводу наличия достаточного количества наличных (51%) и меньшее количество контактов с какими-либо поверхностями и другими людьми (35%). При этом 20% пассажиров общественного транспорта в Казахстане назвали бесконтактные платежи главной функцией, которая способна побудить их пользоваться общественным транспортом.

Устойчивое развитие стимулирует пассажиропоток. Из опрошенных в Казахстане 53% сказали, что устойчивое развитие и забота об окружающей среде были факторами, влияющими на то, как часто они решают ездить на общественном транспорте, а для 14% это и вовсе стало главной причиной.

Экономический «спасательный круг». Исследование The Future of Urban Mobility также показывает, что общественный транспорт является экономическим «спасательным кругом» для миллионов людей во всем мире. В Казахстане 25% респондентов заявили, что общественный транспорт стал их основным видом транспорта. Для 39% общественный транспорт — это то, как они добираются до работы и возвращаются с работы.

Среди работающих пассажиров в стране 24% ответили, что пользуются общественным транспортом не менее 3–4 раз в неделю, а 43% ездят пять раз в неделю или чаще. Кроме того, 18% опрошенных планируют чаще пользоваться общественным транспортом в течение следующих 12 месяцев.

Фото: ДАНИЯР МУСИРОВ

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