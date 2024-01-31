Visa и команды Red Bull на Формуле-1 объявляют о глобальном партнерстве

• Visa станет первым глобальным партнером команд Red Bull на Формуле-1, а логотип компании появится на обоих автомобилях;

• Visa и Cash App поддержат команду женского чемпионата Академия F1, продвигая равенство в спорте;

• Visa и Cash App поддержат команду женского чемпионата Академия F1, продвигая равенство в спорте;

Алматы, Казахстан, 30 января 2024 года - Формула-1 начинает сезон 2024 в новом виде и с новой поддержкой. Сегодня команды Red Bull на Формуле-1 и Visa (NYSE: V) объявили о заключении беспрецедентного многолетнего соглашения, согласно которому Visa станет первым глобальным партнером обеих команд Red Bull на Формуле-1, а состав участников Формулы-1 пополнится новой командой – Visa Cash App RB, которая ранее была известна как Scuderia Alpha Tauri.

Это соглашение – первое новое крупное глобальное спортивное спонсорство Visa за более чем 15 лет. Оно включает в себя поддержку команды Visa Cash App RB, а также соответствующее титульное партнерство с женской командой Академии F1 и командой Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на автомобилях как Oracle Red Bull Racing, так и Visa Cash App RB, а также выступлениях соответствующих команд на Академии F1.

«Это революционное партнерство и отличная возможность для бренда Visa привлечь одно из самых быстрорастущих спортивных сообществ на планете, – прокомментировал Фрэнк Купер, маркетинговый директор Visa. – Наше сотрудничество с Red Bull согласуется с целью Visa вдохновлять людей не бояться что-то делать, каждый день совершенствоваться маленькими шагами, во время любой гонки или иного события».

Команда Visa Cash App RB мчится в будущее

Пилоты Юки Цунода из Японии и Даниэль Риккардо из Австралии продемонстрируют оформление машины и гоночные костюмы в новом дизайне, вдохновленном Visa и Cash App, на стартующей в Бахрейне 29 февраля гоночной серии Формулы-1 2024 года. Полноценная презентация брендированной символики состоится 8 февраля, на специальном мероприятии в Лас-Вегасе.

Поддержка Visa Cash App RB открывает огромные возможности продвинуть свой бренд, и компании-партнеры преследуют цель не только помочь команде подняться на верхушку турнирной таблицы, но и предоставить держателям карт шанс оказаться в гуще событий благодаря разнообразным активностям с участием команды, включая доступ «за кулисы», встречи с пилотами, продажу атрибутики и улучшенное обслуживание на заездах.

«Мне приятно наконец-то раскрыть новое “Я” команды и поприветствовать новых партнеров, вместе с которыми мы начнем новый этап истории команды на Формуле-1, – заявил Питер Байер, главный исполнительный директор команды Visa Cash App RB, только что получившей новое имя. – Наша команда вступает в новую эру, оставаясь верной своим корням как колыбель талантов, но теперь еще больше сосредотачиваясь на борьбе за крупнейшие награды Формулы-1. У меня и руководителя команды Лорана Мекиса есть смелое видение для команды, и мы чрезвычайно рады, что с нами на этом пути партнеры, которые смотрят в будущее, – Visa и Cash App».

Поддержка равенства в международном гоночном спорте

Visa уже много лет способствует расширению прав, возможностей и участия женщин в экономической жизни через спонсорские платформы. Согласно этому обязательству, Visa и Cash App вместе с Red Bull поддержат команду Visa Cash App RB в серии Академии F1. Женская гоночная серия проходит на 7 выбранных трассах Формулы-1 на тех же выходных, что и гонки Формулы-1. Брендированная символика женской команды также будет представлена на специальном мероприятии в феврале.

«Как давние партнеры Visa и Red Bull, мы очень рады начать это путешествие вместе с, – отметила Кэтрин Фердон, руководитель отдела развития бренда Cash App. – Команда Visa Cash App RB и Cash App намерены объединить людей и сообщества, и ничто не объединяет так, как спорт. Популярность Формулы-1 в США продолжает расти, и это спонсорство позволяет нам углубить отношения с болельщиками Формулы-1 и продолжить поддерживать и развивать фанатскую культуру Формулы-1 в Соединенных Штатах, при этом предлагая еще больше возможностей нашим клиентам. Мы уже не раз давали толчок новым талантам, поэтому рады спонсировать команду, которая известна тем, что выростила невероятно перспективных пилотов».

«Рождение Visa Cash App RB – это эпохальный момент, – поделился Оливер Хьюз, маркетинговый директор Red Bull Technology. – Новая идентичность команды — это не просто изменение названия, это начало нового увлекательного путешествия, призванного вывести команду на новый уровень в соревнованиях, и поддержка одного из известнейших мировых брендов как титульного партнера это доказывает. Но, как и команда, Visa смотрит только в будущее: расширив границы своего основного бизнеса, где занимала глобальные лидерские позиции, сегодня эта компания диктует тренды развития цифровых финансовых услуг по всему миру, для всех и повсюду. Приобщаясь к обязательству творить будущее финансов, Cash App присоединяется к команде как ключевой партнер и одно из наиболее загружаемых финансовых приложений. Новое “Я” команды под названием Visa Cash App RB направлено в будущее, в котором она каждые выходные занимает лидерские позиции в турнирной таблице».

Информация о команде Visa Cash App RB

Итальянская команда Red Bull в Формуле-1 приняла участие более чем в 350 заездах и является постоянным и ключевым участником гоночных соревнований с 2006 года. Основанная под именем Scuderia Toro Rosso и призванная вывести на трассу будущих чемпионов, команда дала успешный старт карьерам высококлассных пилотов, выигрывавших гонки и чемпионаты мира на Формуле-1 и других соревнованиях. Успех продолжился и после ребрендинга команды в 2020 году под названием Scuderia, и она одержала победу на Гран-при Италии в первом сезоне. Теперь, перерожденная с новой миссией сражаться за крупнейшие спортивные награды, команда Visa Cash App RB начинает новую эру соревнований как лидер гоночного спорта.

Информация о компании Visa

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Наша миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике способствует росту благосостояния людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте visa.com.kz

Информация о Cash App

Cash App – это приложение для денежных переводов, которое предлагает простой способ тратить, отправлять и хранить деньги. Через него можно отправлять и получать деньги бесплатно и быстро, и большинство платежей перечисляются непосредственно на банковский счет всего за несколько секунд. С помощью Cash App клиенты также могут мгновенно покупать и продавать биткоины, получать зарплату прямо в приложении, создавать уникальный «денежный тег», которым можно поделиться, чтобы быстро получать переводы, и использовать предоплаченную дебетовую карту Cash App Visa, чтобы тратить деньги везде, где принимаются дебетовые карты Visa. Дебетовые карты выпускаются Sutton Bank в соответствии с лицензией Visa U.S.A, Inc. Visa является зарегистрированной торговой маркой Visa International Service Association. Все другие товарные марки и фирменные знаки принадлежат их владельцам. Загрузите приложение Cash App бесплатно на сайте cash.app/download.

Информация о команде Oracle Red Bull Racing

С момента создания команда Oracle Red Bull Racing является ведущим участником чемпионата мира ФИА «Формула-1», главного мирового турнира по гоночному спорту. Основанная в 2005 году, чтобы расширить присутствие материнской компании Red Bull в Формуле-1 и перевернуть игру благодаря смелому сочетанию страсти, игривости, амбиций и достижений, Oracle Red Bull Racing стала одной из самых успешных команд Формулы-1. Имея на счету несколько титулов чемпиона мира среди конструкторов и пилотов и более 100 побед в гонках, Oracle Red Bull Racing продолжает стремиться к совершенству – как гоночная команда, как колыбель чемпионов и как новатор, представляющий революционные технологии.

Фото: https://www.f1news.ru/