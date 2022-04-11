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11.04.2022

ВБ прогнозирует падении ВВП России на 11,2% в 2022 году

ВБ прогнозирует падении ВВП России на 11,2% в 2022 году

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2022 году упадет на 11,2%, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).

В 2023-2024 годах российская экономика компенсирует лишь незначительную часть этого провала, прибавив 0,6% и 1,3% соответственно, говорится в докладе ВБ, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете военной операции РФ на Украине и ее последствий.

Инвестиции, по прогнозу ВБ, в 2022 году просядут на 16,9%. Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт - на 35,2%. Прогноз по индексу потребительских цен - 22%.

Доля людей, живущих за чертой бедности, по оценке ВБ, вырастет в 2022 г до 12,8% с 11% в 2021 году.

Фото: rbk.ru

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