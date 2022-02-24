В Японии вновь обновлен рекорд цены на золото на фоне кризиса вокруг Украины

Цена на золото вновь достигла в Японии рекордно высокого уровня на фоне опасений, связанных с ситуацией вокруг Украины. За один грамм металла в четверг давали 7 122 иены (более $62), свидетельствует сайт товарно-сырьевой биржи Осаки, где идут основные торги такого рода в стране. Это самая высокая цена за все время ведения операций на этой площадке.

Предыдущий рекорд такого рода был установлен в Японии 21 февраля. Тогда за грамм золота давали 7 040 иен.

Президент России Владимир Путин объявил в четверг утром, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Фото: The Japan Times