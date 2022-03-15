В январе-феврале 2022 года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%

Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова министр национальной экономики Алибек Куантыров подвел итоги социально-экономического развития за январь-февраль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МНЭ.

В своем выступлении глава МНЭ отметил, что в январе-феврале текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в реальном секторе, восстановление роста в торговле и связи после падения в январе текущего года, динамичный рост инвестиций в недобывающий сектор.

«Рост в реальном секторе составил 4,7%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 2,1%», - уточнил А.Куантыров.

По словам министра, среди отраслей положительный рост демонстрируют транспорт и складирование, строительство, горнодобывающая промышленность, торговля, водоснабжение, информация и связь, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности - 5,7%.

По данным министра, в январе 2022 года внешнеторговый товарооборот вырос на 63% и составил $8,8 млрд. Показатель по экспорту вырос на 86%, превысив $6 млрд. Импорт товаров - $2,8 млрд. В целом, положительный торговый баланс составил $3,4 млрд.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. Объем производства вырос на 3,9%.

«15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях, а также в городе Алматы. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 9,2%, в том числе автомобилестроения – на 10,2%, производства вагонов и локомотивов – на 24%, стройматериалов – на 2,1%, готовых металлических изделий – на 4,4%, пластмассовых изделий – на 8,7%, фармацевтической продукции – на 17%, напитков – на 16,5%, одежды – на 12,8%», - сказал министр.

По вводу жилья в эксплуатацию в январе-феврале наблюдается улучшение динамики на 1,7 п.п. по сравнению с январем текущего года, при этом рост по-прежнему остается отрицательным.

Всего введено 1,8 млн. кв. м жилья, что ниже показателя января-февраля предыдущего года на 7,3%.

Рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

Глава Миннацэкономики подчеркнул, что центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на обеспечении запланированных темпов роста в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и строительстве, продолжить контроль над эффективной реализацией мероприятий Комплекса мер контроля и снижения инфляции. Кроме того, необходимы комплексная поддержка субъектов МСБ, усиление мониторинга по создаваемым рабочим местам в рамках государственных мер поддержки и увеличение доли постоянной занятости.

«Полная реализация данных мер позволит ускорить экономический рост в стране», - заключил министр.