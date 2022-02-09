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09.02.2022

В Узбекистане впервые запустили поезд дальнего следования

В Узбекистане впервые запустили поезд дальнего следования

Пассажирский поезд дальнего следования впервые в истории Узбекистана совершил поездку по территории республики, преодолев около 4 тыс. км по маршруту, соединяющему крупнейшие города страны.

Пассажирский поезд дальнего следования впервые в истории Узбекистана совершил поездку по территории республики, преодолев около 4 тыс. км по маршруту, соединяющему крупнейшие города страны. Об этом сообщило во вторник Министерство транспорта Узбекистана.

"Был совершен первый рейс поезда, который преодолел почти 4 тыс. км", - говорится в сообщении на сайте Минтранса. Состав вышел из города Кунград в Республике Каракалпакстан в Аральском регионе на северо-западе Узбекистана и проследовал через многие крупные города страны, включая столицу Ташкент. "5-7 февраля текущего года пассажирские поезда № 654/653 совершили первый рейс по маршруту "Кунград - Наманган - Андижан - Кунград". Следует особо отметить, что такое движение поездов дальнего следования впервые запущено в нашей стране", - отмечает ведомство.

Отправившись из Кунграда, поезд проследовал через города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан. Из Андижана состав отправился по тому же маршруту обратно.

"Основная цель налаживания такого транспортного сообщения, связывающего восемь регионов Узбекистана, - прежде всего предоставление пассажирам, особенно проживающим в Каракалпакстане, доступных и удобных транспортных услуг для поездок в [Ферганскую] долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион", - сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

Фото: repost.uz

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