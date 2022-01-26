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26.01.2022

В США предприятия работают с низким уровнем запасов чипов

В США предприятия работают с низким уровнем запасов чипов

Американские промышленные и другие компании работают с критически низкими запасами ключевых полупроводниковых компонентов.

Американские промышленные и другие компании работают с критически низкими запасами ключевых полупроводниковых компонентов, сообщило Министерство торговли США после проведения соответствующего опроса.

Опрос показал, что в докризисном 2019 году компании имели запасы чипов для бесперебойной работы в течение 40 дней, а сейчас они работают с менее чем пятидневным запасом тех же самых компонентов, пишет The Wall Street Journal.

Глава Минторга Джина Раймондо заявила, что Конгресс должен срочно принять закон об инновациях и конкуренции, предусматривающий выделение $52 млрд на увеличение производства чипов в США.

"Мы даже не близки к тому, чтобы сказать, что худшее позади в плане проблем с поставками полупроводниковых компонентов, - отметила Раймондо. - Цепочки поставок чипов являются очень хрупкими, и будут оставаться таковыми до тех пор, пока мы не сможем нарастить производство микросхем".

При столь низких запасах закрытие всего на несколько дней зарубежной компании, входящей в цепочку поставок, может оставить американских производителей без необходимых компонентов.

"Это означает, что проблемы за рубежом, способные приостановить работу предприятия по выпуску микросхем на 2-3 недели, выведут из строя промышленные предприятия США, имеющие запасы лишь на 3-5 дней, и вынудят их отправить рабочих в отпуск", - говорится в докладе Минторга.

Сенат США принял собственную версию закона об инновациях и конкуренции, предусматривающую расходы в размере $250 млрд, в том числе $52 млрд на расширение производства чипов в стране, еще в прошлом году, однако в Палате представителей одобрение законопроекта застопорилось, отмечает WSJ.

Фото: tadviser.ru

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