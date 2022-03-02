В России физлицам запретили вывоз из страны наличной валюты на сумму более $10 тыс.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ". Он подписан "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ, обеспечения ее финансовой стабильности".