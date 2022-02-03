В приложение "Яндекс Go" появится функция отображения, что влияет на цену поездки

В приложении "Яндекс Go" появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В приложении "Яндекс Go" появился индекс спроса, который отражает, что именно влияет на стоимость поездки в конкретный момент времени, и помогает оценить ситуацию с ценой в том районе, откуда пользователь собирается уехать. Визуальный информер появляется на экране смартфона после выбора тарифа и маршрута", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что информер может быть зеленого, желтого, оранжевого или красного цвета. Различия по цветам помогают сориентироваться: чем ближе к красному - тем меньше свободных машин рядом, хуже ситуация на дороге и сложнее погодные условия, и наоборот: в том случае, если рядом с пользователем много свободных машин, а заказов в его районе мало, цена за поездку стандартная или даже ниже - в таком случае информер загорится зеленым цветом.

"Если нажать на информер, можно увидеть, что повлияло на цену именно сейчас. Причин может быть несколько, потому что стоимость поездки на такси постоянно меняется и зависит от множества факторов: какой сейчас спрос на поездки в том районе, где пользователь вызывает такси, пробки, которые делают поездку дольше, или погодные условия", - добавили в компании.

Там уточнили, что алгоритмы динамического ценообразования автоматически совершают несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая привлечет больше водителей в час-пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время. Когда спрос снижается, система подсказывает водителям, в каких районах машин не хватает, и где их ждут новые клиенты.

Фото: rbc.ru