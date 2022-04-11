В объявлениях на OLX появится пометка "Сделано в Казахстане"

Сервис объявлений "OLX Казахстан" запустил новую опцию для пользователей бизнес-аккаунтов. В товарных категориях появился атрибут "Сделано в Казахстане", сообщает Informburo со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Компания хочет поддержать казахстанских производителей на фоне общей экономической ситуации и роста цен. Основная цель – обеспечить пользователей приоритетным правом видеть товары местного производства.

Атрибут "Сделано в Казахстане" доступен практически для всех основных категорий сервиса:

"Дом и сад" с рубриками "Стройматериалы", "Мебель", "Предметы интерьера", "Продукты питания", "Комнатные растения", "Посуда", "Садовый инвентарь", "Сад и огород";

"Мода и стиль" с рубриками "Подарки" и "Для свадьбы";

"Детский мир" с рубриками "Детская мебель" и "Товары для школьников".

По данным НПП "Атамекен", в реестре отечественных производителей зарегистрированы около 300 тысяч предприятий.

Согласно данным NielsenIQ Kazakhstan, больше всего казахстанские торговые марки представлены в таких категориях, как:

шоколадные печенья,

консервированные овощи,

снеки,

чай,

туалетная бумага,

подгузники,

салфетки.

Доля собственных торговых марок составляет 0,5% в денежном эквиваленте от продуктовой корзины и 1,4% от непродуктовой корзины.

NielsenIQ Kazakhstan заявляет, что казахстанцы начали идентифицировать на полках собственные торговые марки, такой вывод сделали на основе данных покупательского исследования в Алматы и Нур-Султане. Казахстанцы предпочитают товары отечественного производства из-за хорошего качества и относительно низкой цены.

Фото: dzhk.kz