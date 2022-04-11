  1. Главная
  2. Новости
11.04.2022

В объявлениях на OLX появится пометка "Сделано в Казахстане"

В объявлениях на OLX появится пометка "Сделано в Казахстане"

Сервис объявлений "OLX Казахстан" запустил новую опцию для пользователей бизнес-аккаунтов.

Сервис объявлений "OLX Казахстан" запустил новую опцию для пользователей бизнес-аккаунтов. В товарных категориях появился атрибут "Сделано в Казахстане", сообщает Informburo со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Компания хочет поддержать казахстанских производителей на фоне общей экономической ситуации и роста цен. Основная цель – обеспечить пользователей приоритетным правом видеть товары местного производства.

Атрибут "Сделано в Казахстане" доступен практически для всех основных категорий сервиса:

  • "Дом и сад" с рубриками "Стройматериалы", "Мебель", "Предметы интерьера", "Продукты питания", "Комнатные растения", "Посуда", "Садовый инвентарь", "Сад и огород";
  • "Мода и стиль" с рубриками "Подарки" и "Для свадьбы";
  • "Детский мир" с рубриками "Детская мебель" и "Товары для школьников".

По данным НПП "Атамекен", в реестре отечественных производителей зарегистрированы около 300 тысяч предприятий.

Согласно данным NielsenIQ Kazakhstan, больше всего казахстанские торговые марки представлены в таких категориях, как:

  • шоколадные печенья,
  • консервированные овощи,
  • снеки,
  • чай,
  • туалетная бумага,
  • подгузники,
  • салфетки.

Доля собственных торговых марок составляет 0,5% в денежном эквиваленте от продуктовой корзины и 1,4% от непродуктовой корзины.

NielsenIQ Kazakhstan заявляет, что казахстанцы начали идентифицировать на полках собственные торговые марки, такой вывод сделали на основе данных покупательского исследования в Алматы и Нур-Султане. Казахстанцы предпочитают товары отечественного производства из-за хорошего качества и относительно низкой цены.

Фото: dzhk.kz

Поделиться
Казахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости