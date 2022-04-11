В объявлениях на OLX появится пометка "Сделано в Казахстане"

Сервис объявлений "OLX Казахстан" запустил новую опцию для пользователей бизнес-аккаунтов. В товарных категориях появился атрибут "Сделано в Казахстане", сообщает Informburo со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Компания хочет поддержать казахстанских производителей на фоне общей экономической ситуации и роста цен. Основная цель – обеспечить пользователей приоритетным правом видеть товары местного производства.
Атрибут "Сделано в Казахстане" доступен практически для всех основных категорий сервиса:
По данным НПП "Атамекен", в реестре отечественных производителей зарегистрированы около 300 тысяч предприятий.
Согласно данным NielsenIQ Kazakhstan, больше всего казахстанские торговые марки представлены в таких категориях, как:
Доля собственных торговых марок составляет 0,5% в денежном эквиваленте от продуктовой корзины и 1,4% от непродуктовой корзины.
NielsenIQ Kazakhstan заявляет, что казахстанцы начали идентифицировать на полках собственные торговые марки, такой вывод сделали на основе данных покупательского исследования в Алматы и Нур-Султане. Казахстанцы предпочитают товары отечественного производства из-за хорошего качества и относительно низкой цены.
Фото: dzhk.kz