В мае экспорт Казахстана достиг рекордного показателя с 2014 года

В мае 2022 года экспорт товаров из Казахстана составил $7,7 млрд — такого месячного объема экспорта не было с февраля 2014 года ($7,9 млрд), сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.
Стабильно высокие цены на нефть, металлы и сельхозпродукцию принесли Казахстану за 5 месяцев порядка $34,2 млрд экспортной выручки, что на 59% или на $12,7 млрд больше прошлогодних пятимесячных показателей, сообщают эксперты ERI.
Продажи Казахстана выросли:
Перечисленные товары обеспечили 90% роста экспорта страны, в совокупности показав $11,5 миллиардный прирост.
В министерстве отметиои рост объемов экспорта муки (+$135 млн), серы (+$238 млн) и сжиженного газа (+$94 млн).
В страновом разрезе экспорт вырос:
В целом поставки в Европейский союз выросли на $5,8 млрд и в Азиатские страны на $5,2 млрд. Эти два направления обеспечили 87% прироста казахстанского экспорта, тогда как экспорт РК в страны ЕАЭС в январе-мае снизился на 0,9%.
Фото: rbc.ru