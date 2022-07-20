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20.07.2022

В мае экспорт Казахстана достиг рекордного показателя с 2014 года

В мае экспорт Казахстана достиг рекордного показателя с 2014 года

В мае 2022 года экспорт товаров из Казахстана составил $7,7 млрд.

В мае 2022 года экспорт товаров из Казахстана составил $7,7 млрд — такого месячного объема экспорта не было с февраля 2014 года ($7,9 млрд), сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

Стабильно высокие цены на нефть, металлы и сельхозпродукцию принесли Казахстану за 5 месяцев порядка $34,2 млрд экспортной выручки, что на 59% или на $12,7 млрд больше прошлогодних пятимесячных показателей, сообщают эксперты ERI. 

Продажи Казахстана выросли:

  • нефти — на 91% или на $9,6 млрд
  • ферросплавов — на 61% или на $529 млн
  • медных катодов — на 25% или на $318 млн
  • пшеницы — на 61% или на $322 млн
  • урана — в 2,6 раз или на $497 млн 
  • серы — в 3,3 раза или на $238 млн

Перечисленные товары обеспечили 90% роста экспорта страны, в совокупности показав $11,5 миллиардный прирост.

В министерстве отметиои рост объемов экспорта муки (+$135 млн), серы (+$238 млн) и сжиженного газа (+$94 млн).

В страновом разрезе экспорт вырос:

  • в Италию на $2,9 млрд
  • в Китай на $1,5 млрд
  • в Южную Корею на $1,3 млрд
  • в Турцию на $1,1 млрд.

В целом поставки в Европейский союз выросли на $5,8 млрд и в Азиатские страны на $5,2 млрд. Эти два направления обеспечили 87% прироста казахстанского экспорта, тогда как экспорт РК в страны ЕАЭС в январе-мае снизился на 0,9%.

Фото: rbc.ru

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КазахстанПравительство РКМинистерство экономики РК
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