В мае экспорт Казахстана достиг рекордного показателя с 2014 года

В мае 2022 года экспорт товаров из Казахстана составил $7,7 млрд — такого месячного объема экспорта не было с февраля 2014 года ($7,9 млрд), сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Казахстана.

Стабильно высокие цены на нефть, металлы и сельхозпродукцию принесли Казахстану за 5 месяцев порядка $34,2 млрд экспортной выручки, что на 59% или на $12,7 млрд больше прошлогодних пятимесячных показателей, сообщают эксперты ERI.

Продажи Казахстана выросли:

нефти — на 91% или на $9,6 млрд

ферросплавов — на 61% или на $529 млн

медных катодов — на 25% или на $318 млн

пшеницы — на 61% или на $322 млн

урана — в 2,6 раз или на $497 млн

серы — в 3,3 раза или на $238 млн

Перечисленные товары обеспечили 90% роста экспорта страны, в совокупности показав $11,5 миллиардный прирост.

В министерстве отметиои рост объемов экспорта муки (+$135 млн), серы (+$238 млн) и сжиженного газа (+$94 млн).

В страновом разрезе экспорт вырос:

в Италию на $2,9 млрд

в Китай на $1,5 млрд

в Южную Корею на $1,3 млрд

в Турцию на $1,1 млрд.

В целом поставки в Европейский союз выросли на $5,8 млрд и в Азиатские страны на $5,2 млрд. Эти два направления обеспечили 87% прироста казахстанского экспорта, тогда как экспорт РК в страны ЕАЭС в январе-мае снизился на 0,9%.

Фото: rbc.ru