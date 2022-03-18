  1. Главная
  2. Новости
В прошлую пятницу, в 6:07

В Китае продолжает расти заболеваемость COVID-19

В Китае продолжает расти заболеваемость COVID-19

Локдаун не помог остановить рост заболеваемости COVID-19 в Китае.

На материковой части Китая в четверг зарегистрирован 2 461 новый случай заражения коронавирусом в острой форме, из них внутри страны выявлены 2 388, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР в пятницу.

Кроме того, внутри страны обнаружены еще 1 226 бессимптомных случаев заболевания. В Китае случаи протекания заболевания в острой форме и бессимптомные регистрируются отдельно.

Распространение инфекции продолжается, несмотря на принимаемые властями жесткие меры, в том числе локдауны. Сутками ранее, по данным Госкомздрава, внутри страны было зарегистрировано 1 226 случаев заражения в острой форме и 1 206 бессимптомных.

Всего с начала пандемии на материковой части Китая выявлено 126 324 инфицированных COVID-19 и 4 636 случаев смерти от связанных с коронавирусом заболеваний.

Фото: dw.com

Поделиться
Китай
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлый четверг, в 11:50Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
04.03.2022Полезный гайд при релокации ИТ компании в Казахстан
Новостная лента
Все новости