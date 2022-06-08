  1. Главная
  2. Новости
08.06.2022

В Киргизии началось строительство крупной гидроэлектростанции Камбар-Ата-1

В Киргизии началось строительство крупной гидроэлектростанции Камбар-Ата-1

Президент страны Садыр Жапаров заявил, что объект позволит решить проблему нехватки электричества в стране.

Возведение крупной ГЭС Камбар-Ата-1 началось в среду в Джалал-Абадской области Киргизии. Церемония начала строительства объекта, в которой принял участие президент страны Садыр Жапаров, транслируется всеми ведущими телеканалами республики.

В присутствии членов кабинета министров глава государства нажал на кнопку и лично произвел первый взрыв породы, из которой будет состоять плотина будущей гидроэлектростанции.

"Я поздравляю вас с началом строительства", - обращаясь к присутствующим заявил Жапаров. Он убежден, что Камбра-Ата-1 позволит решить проблему нехватки электричества в стране.

Фото: economist.kg

Поделиться
Мировые новостиКиргизия
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
14.04.2022АРРФР опубликовало чек-лист по разоблачению финансовой пирамиды
17.03.2022Что нужно знать перед получением кредитной карты
09.03.2022Кадры для цифровой трансформации государства
05.03.2022Как иностранным гражданам зарегистрировать бизнес в Казахстане
Новостная лента
Все новости