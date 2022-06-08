В Киргизии началось строительство крупной гидроэлектростанции Камбар-Ата-1

Возведение крупной ГЭС Камбар-Ата-1 началось в среду в Джалал-Абадской области Киргизии. Церемония начала строительства объекта, в которой принял участие президент страны Садыр Жапаров, транслируется всеми ведущими телеканалами республики.

В присутствии членов кабинета министров глава государства нажал на кнопку и лично произвел первый взрыв породы, из которой будет состоять плотина будущей гидроэлектростанции.

"Я поздравляю вас с началом строительства", - обращаясь к присутствующим заявил Жапаров. Он убежден, что Камбра-Ата-1 позволит решить проблему нехватки электричества в стране.

Фото: economist.kg