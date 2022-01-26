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26.01.2022

В Казахстане вырос индекс финансовой грамотности

В Казахстане вырос индекс финансовой грамотности

Эксперты отмечают, что больше и больше казахстанцев стало прибегать к превентивным мерам с целью недопущения нежелательных кредитов.

По данным телеграм-канала DATA HUB, индекс финансовой грамотности в 2021 году вырос на 0,6 пункта и составил 5,13%. Казахстанцы все чаще и больше интересуются своей кредитной историей. 

В 2021 году по данным Первого кредитного бюро 475 095 кредитных историй получили казахстанцы самостоятельно. Стоит отметить, что 94% кредитных историй было получено онлайн.

2021 год был богат на изменения в кредитной системе для граждан.

Так, с июля 2021 года у субъектов появилась возможность получать два вида Персональных кредитных отчета (ПКО) на выбор.

Полный ПКО отражает кредитную историю за весь период, он доступен только на сайте 1cb.kz и предоставляется один раз в год бесплатно.

Обычный ПКО согласно требованиям законодательства не содержит информацию по кредитам, по которым последняя информация была получена более 5 лет назад. Этот отчет доступен на сайте 1cb.kz, eGov.kz, в отделах ЦОН, АО «Казпочта» и иных электронных порталах и офисах партнеров ПКБ.

Фото: inform.kz

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КредитыФинансовая грамотностьКазахстан
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