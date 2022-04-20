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20.04.2022

В Казахстане вводят законодательные нормы против кибербуллинга

В Казахстане вводят законодательные нормы против кибербуллинга

Проект закона предполагает, в том числе противодействие противоправному контенту в интернете.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил в среду внесение поправок в действующее законодательство, направленных на защиту детей от травли, в том числе в социальных сетях, сообщает сегодня, 20 апреля, ТАСС со ссылкой на сайт законодательного органа.

Ранее соответствующий законопроект принял Сенат - верхняя палата - и направил в Мажилис с некоторыми доработками. Таким образом, документ считается принятым парламентом в целом.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации" предполагает, в частности, введение законодательных мер по защите несовершеннолетних от травли (буллинга), в том числе по противодействию противоправному контенту в интернете.

При этом предложено наделить уполномоченный орган в области средств массовой информации компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам.

После одобрения парламентом закон направляется на подпись президенту республики.

Фото: inform.kz

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