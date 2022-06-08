В Казахстане вступили в силу принятые на референдуме поправки в конституцию

Изменения и дополнения в конституцию Казахстана, принятые на прошедшем 5 июня референдуме, вступили в среду в силу после публикации итогов голосования в республиканских газетах, сообщает ТАСС.

Во вторник на заседании Центральной комиссии референдума (ЦКР) ее председатель Нурлан Абдиров заявил, что поддержанные большинством граждан Казахстана поправки вступят в действие со дня публикации официального сообщения об итогах референдума. В свою очередь замглавы ЦКР Константин Петров пояснил, что такое сообщение комиссии будет опубликовано в республиканских газетах "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан") и "Казахстанская правда".

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, - 6 163 516, или 77,18% принявших участие в голосовании. Число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум, - 1 490 470. Общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, - 11 734 642, число граждан, принявших участие в голосовании, - 7 985 769, или 68,05%", - говорится в сообщении ЦКР в двух газетах.

Как убедился корреспондент ТАСС, в изданиях также опубликован вступивший с этого дня в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", в котором изложены принятые в ходе плебисцита изменения и дополнения.

В соответствии с ними сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд, закрепляется окончательная отмена смертной казни и исключаются положения о статусе первого руководителя страны Нурсултана Назарбаева.

Плебисцит признан состоявшимся, так как явка превысила порог в 50%. Изменения в основной закон считаются принятыми, если за них проголосовали более половины граждан не менее чем в 12 из 17 субъектов Казахстана (14 областей и три города республиканского значения).

Фото: pavlodarnews.kz/Ольга Бугаева