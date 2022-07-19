В Казахстане в ходе расследования серии коррупционных дел в госбюджет вернули почти $500 млн

Правоохранительные органы Казахстана в ходе расследования ряда резонансных дел о коррупции в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и бизнесмена Кайрата Боранбаева вернули в казну 230 млрд тенге (порядка $480 млн). Об этом в понедельник сообщили в казахстанской межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает ТАСС.

"На особом контроле расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей оператора ТОО "РОП" и других. На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Агентством финансового мониторинга, указано в сообщении, в ходе расследования дела в деятельности Боранбаева в компании "Казмунайгаз" возмещено порядка 11,3 млрд тенге ($23,6 млн). "По делу, расследуемому антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше $170 млн. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", АО "Центр транспортного сервиса" и других возмещено порядка 36 млрд тенге ($75,2 млн)", - пояснили в комиссии.

13 марта Антикоррупционная служба Казахстана задержала Кайрата Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком".17 марта против него и его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды начато расследование по факту рейдерского захвата бизнеса. Владелец франшизы McDonald’s ("Макдоналдс") в Казахстане, Белоруссии и в ряде регионов России Боранбаев был задержан в середине марта в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов