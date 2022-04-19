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19.04.2022

В Казахстане увеличат количество образовательных грантов до 73 тыс.

В Казахстане увеличат количество образовательных грантов до 73 тыс.

До рекордных 73 тысяч увеличится количество образовательных грантов для обучения в вузах в 2022 году.

При этом возможность обучиться бесплатно за счет государства увеличится как для студентов  вузов, так и  для студентов колледжей. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Все больше выпускников казахстанских школ благодаря поддержке Президента получают возможность обучаться за счет бюджета. Для обучения в колледжах в этом году количество образовательных грантов увеличивается до рекордного количества 31 тыс. грантов. Больше всего грантов  будет предоставлено по техническим специальностям. Мы отменили экзамены и ввели специальные квоты для социально уязвимых категорий граждан. Гранты будут предоставляться не всем колледжам. Студент выигрывает грант и выбирает определенный колледж. Финансирование будет направляться в выбранный им колледж. То есть будет действовать принцип «Деньги следуют за студентом». Это повысит конкурентоспособность колледжей по подготовке кадров. Самое главное это соответствие запросам рынка труда», – сообщил Министр образования и науки МОН РК Асхат Аймагамбетов

В МОН отметили, что при распределении будет увеличено количество квот для детей из социально уязвимых слоев населения. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те абитуриенты, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, будут иметь намного больше возможностей для получения гранта. Также в этом году при распределении государственного образовательного заказа особое внимание уделяется инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям, а также педагогическим и естественным наукам.  В 2022 году по поручению Главы государства в приоритете подготовка технических кадров, и доля госзаказа по техническим направлениям увеличена до 60%.

Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные среди студентов профессии.

Фото: liter.kz

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КазахстанПравительство РК
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