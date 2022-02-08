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08.02.2022

В Казахстане цены на сырой и товарный газ останутся неизменными до 2024 года

В Казахстане цены на сырой и товарный газ останутся неизменными до 2024 года

Власти Казахстана зафиксируют цены на сырой и товарный газ до 1 января 2024 года, они останутся на уровне 2021 года.

Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства во вторник.

"Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - рассказал Смаилов.

По его словам, правительство сконцентрируется на реализации комплекса мер по контролю и снижению инфляции, совершенствованию тарифной политики, обеспечению финансовой дисциплины и прозрачности. "Для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров", - уточнил премьер-министр.

Фото: ratel.kz

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