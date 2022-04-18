В Казахстане стартовал заключительный этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам

Сегодня, 18 апреля, во всех областных центрах и городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент начался заключительный (четвертый) этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. В заключительном этапе участвуют 2070 школьника.

Целями и задачами Олимпиады являются развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации личности, создание условий для выявления одаренных детей, отбор и подготовка обучающихся к участию в международных олимпиадах, повышение престижа образования в Республике Казахстан.

Заключительный этап как и предыдущие пройдет в электроном формате на платформе Oqylyq.kz, но на этот раз олимпиадники проверят свои знания в центрах тестирования «Ustudy».

Для обеспечения прозрачности и академической честности Олимпиады процесс его проведения обеспечивается системой видеонаблюдения в онлайн-режиме, также будут приглашены незаинтересованные «третьи лица» (сотрудники проектного офиса «Adaldyq alańy», представители родительского комитета, журналисты, ученые или преподаватели вузов).

Победителям и призерам будут выплачены единовременные премии и предоставлены образовательные гранты без сдачи ЕНТ. Обладатели золотой медали получат премии в размере 1500 МРП, серебряной медали – 1000 МРП, бронзовой – 500 МРП. Также премии предназначены и для педагогов-тренеров, подготовивших победителей.

Напомним, что в школьном этапе олимпиады по 16 предметам приняли участие 266 805 учащихся из 6 362 организаций образования республики, в районном – 96 443, в областном – 14 369 учащихся.