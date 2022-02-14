В Казахстане стартовал районный этап Республиканской олимпиады школьников

Сегодня, 14 февраля, в трех городах и четырнадцати регионах Казахстана стартовал второй (районный) этап Республиканской олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 16 предметам естественно-математического цикла и общественно-гуманитарного цикла и продлится до 19 февраля. Модератором Олимпиады выступает Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки РК. Участие в Олимпиаде принимают учащиеся девятых, десятых и одиннадцатых классов. В общей сложности в данном мероприятии участвуют более 100 тыс. школьников c 292 районов.

В связи эпидемиологической ситуацией в стране Олимпиада проходит в онлайн-формате на платформе Oqylyq.kz с использованием технологий автоматизированного прокторинга. Данная технология позволяет программе самостоятельно верифицировать личность учащегося, следить за его поведением, направлением взгляда, фиксировать и записывать нарушения на видео, которые могут храниться в течение нескольких месяцев.

Проверку работ участников проводят специально отобранные члены жюри. В случае возникновения подозрений в честности написания работы, жюри могут просмотреть видеозаписи, которые ведутся с веб-камеры и рабочего стола компьютера ученика.